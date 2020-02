Basketbolda Murat Alkaş dönemi

11.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:00

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Başantrenörlük görevine getirilen Murat Alkaş için imza töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan törende yönetim kurulu üyeleri Ömer Cihat Bay, Dergah Alkan, Murat Mestan ve Yunus Emre Gelen hazır bulundu.

"Bursa'ya katkı sağlayacak"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dergah Alkan, önemli bir teknik adamla anlaşma sağladıklarını belirtti. Murat Alkaş'ın geçmişte önemli takımlarda görev aldığını söyleyen Alkan, "Bugüne kadar almış olduğu başarılar ve istatistiklere baktığımızda hep ön planda olan bir antrenörle anlaşma sağladık. Yönetim kurulu olarak Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ağırlığını taşıyabilecek bir antrenör olduğuna karar kıldık. Sezon sonuna kadar takımımıza ve Bursa'ya önemli katkılar sağlayacağına inandığımız için bugün takımımızın başında.Kulübümüze hayırlı olsun" dedi. Daha önce başantrenörlük görevini yürüten Gökhan Aşıcı'nın kulüpten ayrılmadığını da hatırlatan Dergah Alkan, "Gökhan hocamız bünyemizden ayrılmadı. Ailemizin içinde kaldı. Kendisi başarılı bir antrenör. Biz A takıma olduğu kadar altyapımıza da çok önem veriyoruz. Kendisiyle görüşmeler yaptık ve altyapı koordinatörü olarak görevini sürdürmesini istedik. Zaten kendisinin de yakından bildiği bir alan. Ona da yeni görevinde başarılar dileriz" dedi.

"Her maç final"

Öncelikli hedeflerinin sıralamada iyi yer elde etmek olduğunu söyleyen Başantrenör Murat Alkaş ise "Öncelikli hedefimiz sıralamada iyi bir yer elde etmek. Normal sezonu iyi bir yerde bitirebilmek.Asıl hedefimiz ise Süper Lig'e çıkmak. Bu hem benim hem de kulübümüzün çok istediği bir şey. Bunu başarmak için çalışacağız. Şu an 9'uncu sıradayız ve kalan on maçımız var. Oynayacağımız her maç bizim için final niteliğinde olacak. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.Genç antrenör Gökhan Aşıcı'nın takıma önemli katkıları olduğunu da belirten Alkaş, "Ben takıma yabancı değilim. Geçmiş yıllarda beraber çalıştığımız oyuncularımız da kadroda var. Ayrıca Gökhan Aşıcı ile de son 3 yıldır sürekli bilgi paylaşımlarımız oldu. O da çok iyi bir antrenör. Bu kulüpte çok iyi işler yaptı. Bu takımı Bölgesel Lig'den Kadınlar Basketbol Ligi'ne çıkardı. 2 sezon önce bu takımla Süper Lig'in kapısından döndü. Onun da sistemini biliyorum.Bu yüzden sporcularımızın da çok çabuk reaksiyon göstereceğini düşünüyorum.Zaten iyi bir kadro var. İyi çalıştırılmış bir kadro var.Gökhan Aşıcı'nın ve diğer antrenör arkadaşlarımızın elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum.Benimle birlikte üzerine koyarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Bu kulübe layık olmak istiyoruz"

Sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü büyük bir organizasyon. Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı mutluyum. Bizde sahada en iyi şekilde kulübümüzü temsil etmek ve Süper Lig'de Bursa'nın takımının yer alması için mücadelemizi vereceğiz. İnşallah hem ben, hem sporcularımız elimizden gelenin en iyisini yapar ve buna layık oluruz" ifadelerini kullandı.

Kariyeri başarılarla dolu

Yeşil-beyazlı ekibin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Murat Alkaş'ın kariyeri kazandığı zaferlerle dikkat çekiyor. Daha önce görev aldığı OGM Ormanspor, Mersin Basketbol, Bornova Becker ve Kırçiçeği Bodrum takımları ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Alkaş, son olarak geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig'den Kadınlar Basketbol Ligi'ne taşıdığı Fenerbahçe Gelişim takımı ile bu sezon başında Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: Bültenler