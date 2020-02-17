Basketbolda MHK'den kupa finalinin son dakikasındaki faul pozisyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

17.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:06

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe Beko'nun, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenerek kazandığı dünkü maçın son dakikasında oluşan faul pozisyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ankara Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely ile Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmızrak ve Jonathan Hamilton'un dahil olduğu, bitime 52 saniye kala yaşanan pozisyonla ilgili açıklama zorunluluğu doğduğu belirtildi.

"Fenerbahçe Beko takımından Jan Vesely, Darüşşafaka Tekfen'den Kartal Özmırak'a faul yapmış, hakemler bu faulü normal faul olarak değerlendirmiş ancak Anlık Tekrar Sistemi'nden kontrol yapılacağı ile ilgili hakem işaretini göstermişlerdir." ifadeleriyle başlayan açıklama şöyle sürdü:

"Oyunun durduğu ve saatin çalışmadığı bu anda Darüşşafaka Tekfen takımından 12 forma numaralı Jonathan Hamilton, Fenerbahçe Beko takımından 24 forma numaralı Jan Vesely'yi omuzundan çekmiştir. Hakemler yaptıkları Tekrar İzleme Sistemi kontrolünden sonra Fenerbahçe Beko takımından 24 forma numaralı Jan Vesely'nin yaptığı faulün sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilmesine, Darüşşafaka Tekfen takımından 12 forma numaralı Jonathan Hamilton'ın duran saat periyodunda yapmış olduğu temasın da kurallar gereği sportmenlik dışı faul olarak değerlendirilmesine karar vermişlerdir."

Bu pozisyonla ilgili oyun kurallarının ilgili maddelerinin hatırlatıldığı açıklama şöyle tamamlandı:

"Hakem Jan Vesely için faul düdüğü çaldığında, oyun durur ve top ölür (Madde 10.3), Top öldüğü anda takım kontrolü sona ermiştir. (Madde 14.1.3). İki takıma verilen cezalar aynı eşit ağırlıkta olup iptal edileceğinden, uygulanacak herhangi başka bir ceza kalmadığından ve hiçbir takımın topu kontrol etme hakkı bulunmadığından hava atışı durumu oluşur. (Madde 42.2.8 ve Madde 12.3) Hava atışı durumu oluşmasından dolayı, topu oyuna sokma sırası Fenerbahçe Beko takımında olması nedeniyle oyuna Fenerbahçe Beko takımı kenardan başlamıştır."

Kaynak: AA