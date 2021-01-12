Basketbolda maçın ardından
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Basketbolda maçın ardından

12.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:26
Basketbolda maçın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 84-76 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda agresif oynayarak maçı kazandıklarını belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 84-76 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda agresif oynayarak maçı kazandıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, ALBA Berlin'in maça hücumda çok agresif başladığını aktardı.

İlk yarının sonlarında kötü savunma yaptıklarını belirten deneyimli antrenör, "Savunmada Micic ve Larkin'e karşı çok baskı yaptılar. Ancak ilk çeyrek yine de 18-8 berabere bitti. İkinci çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık. Özellikle hızlı hücumlardan 17 sayı bulmalarına izin verdik. Bire birlerde 14 sayı buldular. ALBA Berlin bundan dolayı çok fazla sayı buldu." diye konuştu.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ikinci yarısının çok agresif maçlarla başladığını söyleyen Ataman, "İkinci yarıya çok agresif bir oyunla başladık. Hücumda topu iyi çevirdik. Moerman'ın üç sayılarıyla adeta nefes bulduk. Öne geçtik ve moral de bulduk. Aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ALBA Berlin Yardımcı Antrenörü Israel Gonzalez ise genç oyuncularının performansından memnun olduğunu anlatarak, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. İyi bir oyun ortaya koydular. Maç başında iyiydik ancak maçı iyi tamamlayamadık. Üçüncü çeyrekte daha çok sayı bulmalıydık." şeklinde konuştu.

Koronavirüs (Kovid-19) olan başantrenör Aito Garcia Reneses ile ilgili de bilgi veren yardımcı antrenör, "Kendisini daha iyi hissediyor. Tedavisi devam ediyor. Takım olarak onu bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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