Basketbolda maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Basketbolda maçın ardından

23.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:02
Basketbolda maçın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-77 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-77 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, sahadaki enerjiden memnun olduğunu aktardı.

Kokoskov, mental anlamda hatalarının olduğunu anlatarak, "Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyetti. Baskıyı kaldırmayı bilen tecrübeli oyunculara sahip bir takıma karşı kazandık. Sahada çok kolektif bir emek vardı. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Mental anlamda hatalarımız oldu. Sadece sert değil, akıllı da oynamalıyız. Sahadaki enerji çok iyiydi. Oyuncularımız sahanın her yerindeydi." şeklinde görüş belirtti.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise istikrarlı oynayamadıklarını belirterek, "İlk çeyrek hücum açısından iyiydi. Maçın sonunda da savunma açısından iyiydik. Maçı kazanmak için hücum ve savunmada daha iyi olmalıydık. Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularının rahat oynamasına izin verdik. Maçın sonunda başa baş oynadık ama de Colo parladı. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Coşkun Sabah Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbolda maçın ardından | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 00:07:29. #1.14#
title