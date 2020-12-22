Basketbolda maçın ardından
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Basketbolda maçın ardından

22.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:44
Basketbolda maçın ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın ikinci ve üçüncü çeyreğinde çok iyi oynadıklarını söyledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın ikinci ve üçüncü çeyreğinde çok iyi oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, mücadeleye iyi başlayamadıklarını belirterek, "Hücumda çok atış kaçırdık. Larkin oyuna girdikten sonra özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte mükemmel basketbol oynadık. Bu maçta 19 asist yaptık. Son çeyrekte ise yorulduk. Sıralamamız nedeniyle biraz strese girdik, basit hatalar yaptık. Ancak son 2-3 dakikada kontrolü geri sağladık. Son 2 yıldır oynadığımız basketbolu bugün sahaya yansıttık ve maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, kaydettiği 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan milli oyuncu Shane Larkin ile ilgili, "Larkin'in bu maçtaki performansı, tüm spor kamuoyunun beklediği bir performanstı. Bunu en çok biz bekliyorduk. Çok ciddi bir katkı verdi. Takımın yıldız oyuncusu. Yıldız oyuncular takımlarını sürüklüyor. Larkin'in sezon başında ciddi sıkıntıları vardı. Çok çalışıyordu. Bu maç moral olarak da onun için önemli. Larkin, 2018-2019'da da kötü başladığı sezonda bir Barcelona maçında çok iyi oynayarak bizi Dörtlü Final'e taşımıştı. Ümit ediyorum ki bu geri dönüş olur. Bu performansını devam ettirir." diye konuştu.

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise karşılaşmanın 3. çeyreğinde kontrolü tamamen kaybettiklerini aktardı.

Anadolu Efes'i elde ettiği galibiyetten dolayı kutlayan Jasikevicius, "Bu maçta bizden daha iyi oynadılar. Üçüncü çeyrekte kontrolü tamamen kaybettik. Birbirimize yardım edemedik. Yedi günde 4 maç oynadık. Üzerimizde biraz yorgunluk belirtisi de vardı. Daha sonra kontrolü sağlamaya çalıştık ancak geri dönmek gerçekten zordu. Bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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