Basketbolda maçın ardından

04.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:00

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı ikinci maçta da yenerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek istediklerini söyledi.

Burak Gören, Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 89-78 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir grubu lider tamamladıklarını belirterek, "Bu maçı evde oynama hakkını bu performans sonrası kazandık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 7 kişiyle nasıl oynananacağını gösteriyorlar. İşimizi ciddiye alarak oynadık." dedi.

Türkiye'nin zor günler geçirdiğini ifade eden Gören, "Millet olarak çok üzgünüz bu şartlar altında işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. 4'lü finalleri çok istiyoruz. 4 galibiyete ihtiyacımız vardı şimdi 3 galibiyete ihtiyacımız var. Umarım deplasmanda kazanarak turu geçeriz." diye konuştu.

Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay ise yaptığı kısa açıklamada, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İstanbul'daki maçı kazanmaya çalışacağız. Eksiğimiz çok kalan oyuncularımızla devam etmeye çalışıyoruz. Verdikleri mücadele için tebrik ediyorum işimiz kolay değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA