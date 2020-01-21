Basketbolda maçın ardından

21.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:08

ULEB Avrupa Kupası'nda Partizan NIS'i 65-63 yenen Darüşşafaka Tekfen'in başantrenörü Selçuk Ernak, ikinci yarıda daha az top kaybı yaparak galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Ernak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularımı kutluyorum oyun planına sadık kaldılar. Özellikle son bölümde... İlk yarıda 10 top kaybı yaptık, bu sayede üstünlüğü ele aldılar. İkinci yarı daha az top kaybı yaptık. Topun değerini daha iyi bildik." diye konuştu.

Geçen haftaki Avrupa Basketbol Komitesi toplantısında Darüşşafaka Tekfen'in bu organizasyonda şampiyon adayı olarak gösterilmediğine dikkati çeken Ernak, "Bu galibiyetten sonra şampiyonluk iddiamızı gösterdik. Biz buradayız, sonuna kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trinchieri: "Hücumda kötü gün geçirdik"

Partizan NIS Başantrenörü Andrea Trinchieri ise mücadeleci bir maç olduğunu belirterek, "Fiziksel temas çoktu. İstatistikler birbirine çok yakındı. Hücumda kötü gün geçirdik, mağlubiyetin nedenlerinden biri buydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA