Basketbolda maçın ardından

05.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:52

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 82-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün 4-5 ayda oluşmuş bir takımın Euroleague liderine karşı çatır çatır oynadığını hep beraber memnuniyetle seyrettik." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, devre arasına 10 sayı farkla mağlup girdikleri müsabakada müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Müsabakayı kazanma noktasına da getirdiklerini kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 4-5 ayda oluşmuş bir takımın Euroleague liderine karşı çatır çatır oynadığını hep beraber memnuniyetle seyrettik. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Kimsenin hayal edemediği bir yerde ilk devreyi bitiriyoruz. İlk yarıyı ikinci olarak bitirdik ama lider de bitirebilirdik. Biraz basit hatalar biraz da maçın ilk devresinde yaptığımız hatalar diyeyim."

Sarıca, Anadolu Efes'in 87-88 sayı ortalamasıyla oynadığını hatırlatarak, "Rakibimizi uzatmanın sonunda 82 sayıda tuttuk ki 31 sayıyı sadece faulden buldular. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. İkinci devre aynı performansı sergilemeye çalışacağız." diye konuştu.

Ergin Ataman: "İki tarafı da tebrik etmek lazım."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Atatürk'ün adına yakışır bir seyirci olduğunu, müsabakanın 15 bin kişilik statta bile dolu tribünlerle oynanabileceğini kaydetti.

Müsabakanın son 5 dakikasına kadar kontrolü ellerinde tuttuklarını ancak daha sonra Pınar Karşıyaka'nın öne geçtiğini belirten Ataman, uzun oyuncularının 5 faulle oyun dışında kalması nedeniyle alışık olmadıkları bir oyun düzenine döndüklerini söyledi.

Ataman, maçın son 5 dakikası ve uzatmaların bu şekilde set oyunundan bağımsız oynandığını belirterek, "Maç iki tarafa da gitti, geldi. Uzatmada da biz 7 sayı öne geçtik ama koruyamadık. Onlar gelip şutu kullanıp, kaçırdı. Biz Larkin'le galip geldik. Belki hücum kalitesi düşük bir maç oldu ama skor da mücadele de çok iyiydi. İki tarafı da tebrik etmek lazım." dedi.

Hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarılarını lider tamamlayan oyuncularını tebrik eden Ataman, şunları kaydetti:

"Çok kritik bir maç için Barcelona'ya gidiyoruz. Euroleague'in ilk maçında onlara evimizde kaybetmiştik ama Larkin ve Beaubois yoktu. Geçtiğimiz sene play-off'larda çok farklı bir galibiyet almıştık, aynı tarzda bir oyun oynamaya çalışacağız. Euroleague'de son altı deplasman maçımızı kazandık, bu maçı da kazanmak için gidiyoruz."

Kaynak: AA