Basketbolda maçın ardından

13.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:30

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde ettiklerini söyledi.

Burak Gören, Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Filou'yu 72-66 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Gruptan çıkma adına önemli bir avantajı cebimize koyduk." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'na 3'te 3 yaparak başladıklarına dikkati çeken Gören, "Ancak geçen hafta kaybettik. Bugün de önemli bir galibiyet aldık. Bu karşılaşmadan önce 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynamıştık. Kazanarak liderliğimizi devam ettirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA