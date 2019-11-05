Basketbolda maçın ardından

05.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:44

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası D Grubu altıncı hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 81-76 yenilen Galatasaray Doğa Sigorta'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, ikinci yarıdaki savunma performansıyla karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, oyuncularının ikinci yarıdan itibaren sahada şımartılmış çocuklar gibi görüntü sergilediğini kaydetti.

Ertuğrul Erdoğan, şunları ifade etti:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark gece ile gündüz farkı gibiydi. İkinci yarı sadece hücumu düşündüğümüz bir maç oldu. Üçüncü çeyrekten itibaren takımım adeta şımartılmış çocuklar gibi görüntü ortaya koydu. Rakibe böyle öz güven verince onlara karşı oynamak kolay değil. Biz bu öz güveni onlara verdik."

ULEB Avrupa Kupası'nın her sonuca açık bir organizasyon olduğunu belirten Erdoğan, "Bu andan itibaren tavrımızda değişiklik olacak. Umarım oyuncularımız da her sayının değerli olduğunu daha iyi anlamıştır." diye konuştu.

Ertuğrul Erdoğan, Tai Webster'ın gösterdiği performansa da çok kızgın olduğunu sözlerine ekledi.

Brienza: "Savunmada da iyi iş çıkardık"

Dolomiti Energia Başantrenörü Nicola Brienza, maç boyunca çok iyi oynadıklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Brienza, "İlk yarı istediğimiz şutları bulamadık. İlk yarı bu yüzden fark açıldı. İkinci yarı oyun anlayışımızı değiştirdik. Sonrasında farkı erittik. Maç boyunca iyi oynadık. Dış atışlarda iyi bir yüzde ile oynadık. Savunmada da iyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA