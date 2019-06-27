Basketbolda maçın ardından

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya 57-54 kaybettikleri müsabakaya ilişkin, "Bugün iyi başlayan bizdik, ama maalesef kötü bitirdik." dedi.

Yıldızoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, İtalya'nın iyi şutörlere sahip olduğunu bildiklerini belirterek, özellikle maçın en skorer ismi Giorgia Sottana'yı durdurmayı başaramadıklarını kaydetti.

Hücum ribauntlarında da çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Yıldızoğlu, "Bugün iyi başlayan bizdik, ama maalesef kötü bitirdik." ifadesini kullandı.

Milli basketbolculardan Kiah Irene Stokes da ilk maçlarını oynadıkları ve şampiyonanın sürdüğünü kaydederek, yarınki Slovenya maçına tam manasıyla odaklandıklarını ifade etti.

İtalya'nın başantrenörü Marco Crespi ise aldıkları galibiyetle Türkiye'yi zor bir duruma sokmayı başardıklarını kaydederek, "En iyi oyununuzu oynamadığınız bir maçı kazanmak, son derece önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basketbolcu Martina Crippa da şampiyonadaki her maçın çok zor olduğunu ve özellikle de Türkiye maçının zor geçeceğini bildiklerini belirterek, ilk maçta aldıkları galibiyetle iyi bir enerji yakaladıklarını aktardı.

C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, yarın Slovenya ile karşılaşacak. Slovenya, bugün oynanan maçta Macaristan'a 88-84 mağlup oldu.

Kaynak: AA