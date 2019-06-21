Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatarak, "Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Alper Yılmaz, "Çok uzun bir sezondu. 83. maçımızı oynadık. Fenerbahçe Beko'yu da çok tebrik ediyorum. Son maçı biz iyi oynadık ve kazandık. Böyle başarılı bir sezonu kupayla kapatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bunun sevincini yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Hoca ayağa kalkmış ya da kalkmamış önemli değil"

Maç boyunca ayağa kalkmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın bu hareketini de değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Zor bir seriydi. Oyuncular da bazen yürümekte zorlanıyor, psikolojik olarak da çok yıpranıyoruz. Herhalde ondandır. Hoca ayağa kalkmış ya da kalkmamış önemli değil, sonuçta maçı idare etti. Antrenörlerin nerede nasıl davaranacağını söylemek bizim işimiz değil. Obradovic de maçın ilk yarısının büyük bir bölümü oturdu. Bu 7. maçtı, belki 'Bırakın oyuncular oynasın.' diye düşünmüş olabilir. O yüzden ben büyük bir sıkıntı görmüyorum."

Ergin Ataman'ın başarısına da değinen Alper Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes'ten yetişmiş bir hoca. Türkiye'nin en kariyerli Türk hocası. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sadece Ergin hoca ve Larkin değil, bu bir ekip işi. Ergin hoca, yardımcıları, 15 oyuncumuzun başarısı bu. Gerginlikler oluyor ama biz kulüp olarak fair-play'i ve güzel basketbolu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yolda ilerliyoruz."

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'in performansını da değerlendiren Yılmaz, "Larkin MVP oldu ama bu sezonki en büyük başarımız, sürekli başka oyuncularımız ön plana çıktı. Larkin'in üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Sezon başında istediğimiz seviyede değildi. Sezonun sonunda kendine geldi ve ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Malzemecisinden pazarlamacısına kadar herkesin büyük payı var. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe seyircisinin maça gelmesiyle ilgili Alper Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim dışımızda bir olay. Tahkim'den karar çıkınca ve federasyondan 'ertelendi' kararı çıkınca biz de Fenerbahçe seyircisine kapımızı açtık. Bizim hiçbir rakip seyirciyle sıkıntımız yok. Tabii küfür olmamalı. Basketbol iki tarafın seyircisi olunca güzel. Gelen Fenerbahçe Beko seyircisine de bizim seyircimize teşekkür ediyorum. Destekleyen diğer takım taraftarları varsa da onlara da teşekkür ederim. Mühim olan güzel, aile ortamında bu maçları oynayabilmek. Biz Anadolu Efes olarak bu yönde çaba gösteriyoruz ve bu yolda da ilerlemeye devam ediyoruz."

Bu arada, Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçtan sonra açıklama yapmadı.

Kaynak: AA