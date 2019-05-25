Basketbolda maçın ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 yenerek seriyi 1-1'e getiren Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, İstanbul'daki son müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyet nedeniyle kutladı.

Şut yüzdelerinin yüksek olmasının maçı kazanmalarını sağladığını ifade eden Markovic, "Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ederim. Çok güzel bir play-off atmosferi oldu. Bence adil olan da üçüncü maçı oynamamızdı. Biz bütün sezon boyunca hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaştık. Şimdi İstanbul'daki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünkü maçın kendileri adına özellikle savunma adına sert olduğunu aktaran Markovic, "Oyuncularım ilk maçta yapamadıklarını bu maçta yüksek oranda yaptılar. Özellikle savunmamız ve hücumdaki şut yüzdemiz maçı bize getirdi." diye konuştu.

Erdoğan: "Birbirine denk bir eşleşme"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, müsabakanın bazı bölümlerinde düşük yüzdeyle oynadıklarını anlattı.

Gaziantep Basketbol ile eşleşmenin kolay maçları ortadan kaldırdığını anlatan Erdoğan, "Play-off maçlarından önce söylediğim gibi bu eşleşme en zorlarından bir tanesi. Birbirine denk bir eşleşme oldu. Dolayısıyla atmosferin bizim açımızdan zor geçeceğini bilerek Gaziantep'e geldik. Yüzdelerimizin bu kadar düşük olduğu bir maçı kazanma ihtimalimiz tabii ki çok fazla yok. Bugün rakibimizin yüzdeleri, play-off atmosferinden dolayı oldukça yüksekti. Üçüncü maç İstanbul'da. Artık o müsabaka, iki taraf içinde sezonu kapatma veya devam etme maçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA