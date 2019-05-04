Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor'u 89-63 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, galibiyete rağmen istedikleri kaliteli oyunu yansıtamadıklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin bazı problemleri olan bir takım olduğunu, o yüzden kolay bir maç oynadıklarını ifade etti.

Hiçbir zaman rakibi küçümsemediklerini anlatan Markovic, şöyle konuştu:

"Biz gerçek oyunumuzu oynayamadık. Önümüzde play-off'lar var. Afyon maçıyla aslında play-off'a hazırlanmak istedik ama skor kimseyi aldatmasın istediğimiz kaliteli oyunu yansıtamadık. Bu maçta herkese gerekli dakikaları vermeye çalıştım. Top çalmalarda onlar 8 top çalarken biz sadece 7 top çaldık. Bu da benim istemediğim bir durum. Bu rakibe çok fazla sayı şansı verdi. Bunlar da bizim için kötü notlardı. Bunlar üzerine daha fazla çalışmalıyız."

Şu ana kadar kulüpteki hemen herşeyin istediği gibi gittiğini aktaran Markovic, "Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Bundan sonra alacağımız her galibiyet, başarımızı taçlandıracaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA