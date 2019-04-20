Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, savunmacı bir kimliğiyle öne çıkan takım olduklarını ancak bugün iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Markovic, Pınar Karşıyaka'nın her şeye rağmen çok iyi mücadele ettiğini kaydetti. Tüm hafta boyunca rakiplerinin mücadeleci kimliğini anlatarak hazırlandıklarını ifade eden Markovic, "Bugün rakip takımda Walker tüm sezon oynadığı oyunun üstünde mücadele etti. Bu da zaman zaman bizi sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Son 4 haftada 3 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Markovic, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz tüm bu maçlarda başa baş bir mücadele gösterdik. 30 dakikadan fazla süre oyunun içerisinde kalıyorduk. Ama bugün aynı şeyi söyleyemem. Takımım beni çok şaşırttı ve hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle ilk yarıda 40 sayı buldu rakip. Bu sene daha önce böyle bir şey olmamıştı. Savunmacı kimliğimizle öne çıkan bir takımız ama bugün çok kötü savunma yaptık. O yüzden şaşkınım. Bundan sonraki her maça daha iyi odaklanmalıyız. Evet, şu an 15 galibiyete ulaşmış olabiliriz, play-off'u garantilemiş olabiliriz ama bize yakışan oyuna devam etmeliyiz. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var."

Pınar Karşıyaka cephesi

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann ise her iki takımın da çok ciddi mücadele ettiği ve seyircilerin de keyif aldığı bir karşılaşma ortaya konduğunu dile getirdi.

Gaziantep ekibinin güçlü bir ekip olduğunu anlatan Bauermann, "İki önemli oyuncudan yoksun çıkmamız maçta bazı istediklerimizi yapmamızı engelledi. Aslında maçın iyi götürdük maçı ama son bölümlerde sıkıntılarla başa çıkamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA