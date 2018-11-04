Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 76-74 yenerek ilk galibiyetini elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yavuz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce yaptıkları maçları iyi oynayarak kaybettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu maçta iki taraf da ter döküyor ve emek koyuyor. Biz daha çok hak ettik. Maçın son 3 ve 4 dakikasını Afyon iyi oynadı. Biz orada dar rotasyonlu oynadığımız için de yorgunluktan dolayı bazı hatalar yaptık. Ligde bu ilk galibiyetimiz. Bütün maçları bu şekilde kaybetmiştik. Bugün kazanmayı öğrendik. İnşallah bundan sonra bu tür maçları kaybetmeyiz. Buradan galibiyet çıkardığımız için çok mutluyuz."