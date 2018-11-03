Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bu takım daha fazla desteği hak ediyor." dedi.

Gören, Gaziantep Basketbol maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom'un Ankara'nın çok önemli bir basketbol takımı olduğunu vurgulayarak, "Bu takım iki senedir çok ciddi bir yapılanma içinde. Geçen sene 2. ligdeyken bile bugünlerin hayalini kurarak yaşadık. Ankara'da yetişmiş bir basketbol adamı olarak bu takımın taraftarlar tarafından daha fazla sahiplenilmesi ve tribünlerin dolması gerektiğini düşünüyorum. Bu takım daha fazla desteği hak ediyor." diye konuştu.

Türk Telekom'un her maçında iyi basketbol oynayan bir takım olduğunu dile getiren Gören, "Terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takımız. Taraftarlarımızı daha kalabalık şekilde yanımızda görmek istiyoruz. O zaman daha büyük hedeflere gideceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir maç temposu içinde olduklarını ve 1 ay içinde 10 maç yaptıklarını hatırlatan Gören, şunları söyledi:

"Bu takım bu tempoda inanılmaz işler yapıyor. Gaziantep Basketbol, ligin çok diddi ve organize takımlarından biri. Rotasyonumuzun genişlemesi ve sert savunmamızla ikinci yarıda oyunu kontrol altına aldık. Böyle bir takımı yenmekten dolayı mutluyuz. Geçen hafta ligde aldığımız yenilginin telafisi açısından da önemliydi."

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Türk Telekom'un çok iyi bir maç oynadığını belirterek rakiplerini tebrik etti.

İlk yarıda çok iyi hücum ettiklerini ama savunmada aynı şeyi başaramadıklarının altını çizen Markovic, "İlk yarıyı 5-6 sayıyla önde kapatabilseydik, farklı bir maç olacağı izlenimim vardı. Üçüncü periyot 26 sayı yedik ve ilk 9 dakikada sadece 2 faul yaptık. Savunma konsantrasyonumuz çok düşüktü. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsanız, özellikle savunmada daha sert oynamanız gerekiyor." dedi.

Markovic, savunmayı yapamayınca yenilginin de kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son periyotta geri gelmeye çalıştık ama bu gerçekçi bir dönüş olmadı. Bahaneleri bir kenara bırakmak istiyorum ama topu yönlendiren 2 oyuncumuzun sakat olması bizi antrenmanda düşürüyor. Bu isimlerin eksikliğini maçlarda da hissediyoruz. Buna uyum sağlamamız gerekiyor."