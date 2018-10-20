Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 75-67 yenen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Selçuk Ernak, hayati bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Zor ve büyük mücadele gerektiren günlerden geçtiklerini vurgulayan Ernak, "Oyuncuların burada olma sebepleri bu. Bugüne kadar resmi maçlarda istediğimiz seviyede basketbol oynayamadık ama oyuncularımızı transfer ederken en yetenekli, en iyi basketbolcu diye transfer etmekten öte zor günlerde sırtımızı kime yaslayabiliriz diye seçiyoruz. Onun için her birine teşekkür borcum var." diye konuştu.

Selçuk Ernak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, bizim için hayati bir galibiyetti. Ligin tamamına baktığımız zaman tabii bir galibiyet çok etki etmez ama böyle genç bir takım için başlangıç galibiyetiyse bence çok kıymetli. Bizi, üstüne bir şey inşa edebileceğimiz bir noktaya getirir. Şimdi bu maçla alakalı çok fazla sevinecek ya da üzülecek vaktimiz yok çünkü salı günü Almanya'ya gidip çarşamba günü Avrupa Kupası maçı oynayacağız. Hemen dönüşünde İstanbul'da Anadolu Efes ile oynayacağız. Yoğun bir tempomuz var. Her maç daha iyi bir takım olmaya çalışacağız. Bugün bizi destekleyen taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim."

Markovic: "Bu maçtan çıkaracağımız dersler var"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, galip gelen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u tebrik etti.

Maçın ilk çeyreğinde rakibin hücumdaki agresifliklerine karşılık veremediklerini aktaran Markovic, "Hücumda da iyi oynamadık. Bu da aslında maçı kaybetmemize nedendi. Maçın ikinci, üçüncü ve dördüncü periyotlarında geri gelmeye çalıştık. Hatta bu üç çeyreği de önde kapattık ama bu galibiyet için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de çok iyi takımların olduğuna işaret eden Nenad Markovic, "Hiçbir zaman rahatlamaya gelmiyor. Bugün de bunu gördük. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var." diye konuştu.