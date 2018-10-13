Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Banvit'i 73-69 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçın ilk 25 dakikalık bölümünde çok iyi oynadıklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen'i yendiklerini hatırlatarak, bu galibiyetin ardından kendilerinden beklentinin daha da arttığını vurguladı.

Banvit maçının da zorlu geçeceğini bilerek hazırlandıklarını ve bu konuda da yanılmadıklarını kaydeden Markovic, şöyle konuştu:

"Maçın ilk 25 dakikasında çok iyi oynadık. Sonrasında rakip geriden gelmeyi başardı, biz de bunu engelleyemedik. Bizim açımızdan sahadaki en kötü şey de buydu. Bu konuya çalışmamız lazım. Son bölümlerde mental olarak düşüşe geçtik. Rakibin hızlı hücumunda telaş yaptık. Öndeyken hepimiz kafa olarak oyunu bıraktık. Her şeye rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Daha çok çalışıp hatalarımızı azaltmalıyız."

Markovic, maç boyunca hissettikleri taraftar desteğinin kendilerini iyi motive ettiğini belirterek, taraftara da teşekkür etti.

Ahmet Gürgen: "Sahada kontrolümüzü kaybettik"

Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ligi istedikleri yerde bitirebilmek için daha mantıklı bir oyun ortaya koymaları gerektiğini aktaran Gürgen, şunları kaydetti:

"Sahada kontrolümüzü kaybettik. Sürekli koşan takım haline geldik ama nereye koştuğumuz da belli değildi. Yani kontrolü kaybettik. Her şeye rağmen oyunun içerisinde olmaya çalıştık. Son bölümlerde de başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak tempoyu elimize aldığımızda bir iki basit hata yaptık, rakip de bunu çok iyi kullandı. Önümüzde Avrupa kupası var. Ona odaklanmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra yaptığımız hatalardan ders alırız. Çok fazla aynı hataları yapıyoruz, bundan kurtulmalıyız."