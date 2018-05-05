Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'i 82-63 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, önemli bir galibiyete imza atan oyuncularını kutladı.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana şanssız mağlubiyetler elde ettiklerini söyledi.

Banvit maçına çıkarken artık dönüşü olmayan bir yola çıktıklarını bilerek hareket ettiklerini ifade eden Markovic, "Böylesine kritik bir maçta güzel bir skor elde eden oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Markovic, önlerinde iki maçlarının kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaybedecek bir şeyimizin olmadığını bilerek, kendine güvenen ve galibiyeti arzulayan bir takım olarak önümüzdeki 2 maçı da oynayacağız. Ümit ediyorum onlardan da istediğimiz sonuçları alıp, lige tutunacağız."

Banvit'in lige iyi ve yerli oyuncular kazandıran bir kulüp olduğunu anlatan Markovic, bu özelliği nedeniyle rakibini kutladı.

-Filipovski üzgün

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise şanssız bir maç oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmada oyuncularını tanıyamadığını ifade eden Filipovski, "Takımım bugün beni utandırdı. Ama bu maçlardan da çıkaracağımız sonuçlar var. O yüzden önümüze bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.