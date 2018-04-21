Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 79-67 mağlup eden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Maçın başından itibaren güçlü ve istekliydik." dedi.

Markovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Markovic, "Bu müsabakaya da bunun bilincinde çıktık. Maçın başından itibaren güçlü ve istekliydik. Önümüzdeki maç, en önemli karşılaşmamız. Ona odaklanıp kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak ise Gaziantep Basketbol'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"38 faul atışı yiyip maç kazanmak kolay değil. Maçla alakalı daha fazla konuşmak istersem, bunu 50-60 bin liralık ceza şovuna çeviririm. Bunu da tahmin edeceğiniz gibi yapmıyorum. Takımlara kalan haftalarda başarılar dilerim."