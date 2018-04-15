Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 100-74 yenilen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, "Önümüzde final kabul ettiğimiz iki maç var. Gaziantep deplasmanı ve içeride oynayacağımız Galatasaray maçı." dedi.

Sakarya Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, galibiyetinden dolayı Anadolu Efes'i tebrik etti.

Takımında çok sayıda oyuncunun sakatlığının bulunmasına dikkati çeken Ernak, şunları kaydetti:

"Önümüzde final kabul ettiğimiz iki maç var. Gaziantep deplasmanı ve içeride oynayacağımız Galatasaray maçı. Bizim hangi doğrultuda gideceğimize karar verecek maçlar, bunlar için mümkün olduğu kadar ideal kadromuza yakın bir kadro oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlık ekibi çok yoğun çalışıyor, maalesef kötü bir dönemde 4-5 ağır sakatlığa maruz kaldık ve bunu tolere edemiyoruz."

Ataman: "Çok iyi hücum ettik"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise maçın başından sonuna kadar kontrolün ellerinde bulunduğunu söyledi.

Ligin son haftalarında hata yapılmaması gerektiğini dile getiren Ataman, "En azından bulunduğumuz yeri, üçüncülük pozisyonunu korumamız gerekiyor. Onun için eskisine göre maçlara daha iyi odaklanıyoruz. Çok iyi hücum ettik, hep doğru atışları bulduk, iyi basketbol oynadık. Sakarya'nın da çok önemli iki oyuncusu eksikti, bundan da faydalandık ve değerli bir galibiyetle haftayı yine üçüncü sırada tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.