Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak'ı 68-65 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, kazanmaları gerek maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bilerek maça çıktıklarını ifade etti.

Ligin ikinci yarısında, "Kazanmamız gerek." dedikleri maçların en zorlusunu Muratbey Uşak müsabakası olarak belirlediklerini anlatan Markovic, "Rakibimizin konumu itibariyle zorlu bir maçtı." dedi.

Rakibin kazanmaları halinde lige tutunmalarının daha da zor olacağını bilerek karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Markovic, şöyle konuştu:

"Seyir zevki olarak çirkin bir maçtı ama stresli maçlar böyle oluyor. Bu ligde kalmak için mücadele edeceğiz. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Maçtaki hücum gücümüz beni çok mutlu etmedi. Ama bu tür maçlarda her şeyden önemlisi skordur. Kazanmamız gereken bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan taraftara da çok teşekkür ederiz."

Ligdeki her maçı hafta hafta planlayarak ilerlediklerine işaret eden Markovic, maç maç hazırlanıp ligde kalacak sonuçlar elde etmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Muratbey Uşak cephesi

Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise iyi savunma yaptıklarını ancak hücumda zaman zaman sıkıştıklarını dile getirdi.

Ligin bitmesine 6 maç kaldığını anımsatan Mavili, "O maçları da kazanmaya çalışacağız. Evet işimiz zor, bunu biliyoruz ama işimizi sadece biz zorlaştırmıyoruz." ifadelerini kullandı.