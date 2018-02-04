Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 74-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Farka bağlı olarak oyundan düşüşümüz bize maça mal olabilirdi ama kritik yerlerde güçlü kaldık." dedi.

Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını, oyuncularını ve ekibini tebrik ettiğini söyledi. Sıralama açısından iki takım için de önemli bir müsabakanın geride kaldığını kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

"İki farklı maç oynadık. İlk 25 dakika çok iyi oynadık ama çok da gerçekçi değildi, rakibimizin o kadar kötü bir durumda olmadığını biliyorduk. Farka bağlı olarak oyundan düşüşümüz bize maça mal olabilirdi ama kritik yerlerde güçlü kaldık. Bir bahane olarak söylemiyorum ama ilk 25 dakikadan sonraki düşüşümüz, hafta içinde Rusya'dan uzun bir seyahatle dönemiz ve iyi hazırlanamadığımız için olabilir."

Gaziantep Basketbol cephesi

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, hem ligde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. "Bu filmi defalarca izledim." diyen Markovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önceki maçlarda da birinci ve ikinci periyodu iyi oynamamıza rağmen daha sonra kötü oynadığımız, ya da kötü başlayıp bu maç gibi dönüş yaptığımız müsabakalar oldu. Bugün de geriden gelmemize rağmen rakibimizi yakalayamadık. İnsanların yaşama amacı hayatta kalma mücadelesi vermektir, oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz, her top kaybının, her kazandığımız topun, ribaundun ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Biz de takımı ileriye götürmeye çalışıyoruz."