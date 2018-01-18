Basketbolda Maçın Ardından

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Neptunas'ı 98-94 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, elde edilen galibiyetin takıma moral kazandırdığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, "Öncelikle Neptunas'ı tebrik ediyorum. Bu maçın kağıt üzerinde pek bir önemi olmasa da gelen taraftarlar ve takımın morali için önemliydi. Carter, Rudd ve Armand'ın enerjisi galibiyete büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol oyuncularından Victor Rudd da farklı bir enerjiyle maçı kazandıklarını aktardı.

Neptunas cephesi

Neptunas Başantrenörü Kazsy Maksvytis, takımının mücadelesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu vurgulayan Maksvytis, "Takımımızın mücadelesinden memnun değilim. Son çeyrekte enerjimizi kaybettik ve maçtan mağlup ayrıldık." diye konuştu.

Neptunaslı basketbolcu Renaldas Seibutis de maçın son dakikalarında fiziksel açıdan sorun yaşadıklarını kaydetti.