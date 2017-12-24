Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 101-58 mağlup eden Demir İnşaat Büyükçekmece'de başantrenör Özhan Çıvgın, play-off için diğer maçları da kazanmaları gerektiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıvgın, "Geçen hafta kazandığımız Trabzonspor maçı ve Avrupa'da aldığımız galibiyetin moraliyle iyi çalıştık. Oyuncularıma maçın önemini anlattım. Savunmada ve hücumda iyi reaksiyon verdiler. Play-off sınırında mücadele etmek istiyorsak diğer maçlara da aynı konsantrasyonla çıkıp kazanmak zorundayız." diye konuştu.



Mavi-beyazlı ekibin oyuncusu Deniz Kılıçlı da hedef maçlarından birini kazandıklarını dile getirdi.



Yeşilgiresun Belediyespor cephesi



Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin ise farklı bir skorla yenildikleri için üzgün olduklarını kaydetti.



İstedikleri basketbolu oynayamadıklarını aktaran Uvalin, şu ifadeleri kullandı:



"Rakibimize karşı reaksiyon gösteremedik, karakterimizi koyamadık. Maalesef içeride farklı deplasmanda farklı oynuyoruz. Gelecek maçta daha iyi olmaya çalışacağız."