Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Muratbey Uşak'ı 89-72 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, rakibe saygı duyarak oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Maçtan önce Muratbey Uşak'ın son sırada olduğunu unutmamız gerektiğini konuştuk. Çok inişler, çıkışlar olmasına rağmen maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Genel olarak birçok oyuncu iyi oynadı. Oyuncu isimleri vererek konuşmayı sevmesem de Sinan ve Ahmet çok iyi mücadele etti. Vesely ve Melli de her maç aynı ciddiyetle oynuyor, onları da tebrik ediyorum. Diğer oyuncularımız da efor sarf etti ve maçı kazandık. Üst üste yoğun programdan sonra 1.5 gün dinlenecekler ve Real Madrid maçına hazırlanacağız. Muratbey Uşak'ı tebrik ediyorum sonuna kadar maçtan kopmadılar."



Sarı-lacivertli basketbolcu Sinan Güler ise kazanmaları gereken bir maçtan iyi bir sonuçla ayrıldıklarını aktararak, "Hafta içi oynadığımız iki Avrupa Ligi maçından sonra bu karşılaşmalar zor oluyor. Derin kadro ile bu maçlarda da iyi oynamamız gerekiyor. Oyunun bazı bölümlerinde kötü oynasak da maçın kontrolü genelde bizdeydi." ifadelerini kullandı.



Muratbey Uşak cephesi



Muratbey Uşak Yardımcı Antrenörü Mustafa Mavili, çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.



Son çeyreğe kadar maçın içinde olduklarını aktaran Mavili, "Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Sonuna kadar mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son periyotta farkı eritip geri dönüş yaptık ve maçı 5 sayıya indirdik. Maçın sonunda Fenerbahçe ile oynadığımız için oyundan koptuk." şeklinde görüş bildirdi.



Muratbey Uşak'ın oyuncusu Süleyman Yavaş ise karşılaşmada son topa kadar mücadele ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.