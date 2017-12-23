Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'a 77-75 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kunter, konsantrasyon problemi yaşadıklarını vurgulayarak, "Arka arkaya maçlarda konsantre olmakta zorlanıyoruz. Rakibimiz maç boyunca bir kere öne geçmişti, bir de son topta geçtiler. Savunma ribaundu almakta zorluk yaşıyoruz. Maçları son dakikalarda kaybetmemizin somut bir sebebi yok. Bir oyuncu arıyoruz ama bulamıyoruz. Bazı oyunculardan katkı alamıyoruz. Yeni bir oyuncu bulma durumundayız. Şu anda takımı olmayan oyuncu bulmak kolay değil." diye konuştu.



Sarı-kırmızılı oyuncu Ege Arar da maçın son 2,5 dakikasında kontrolü kaybettiklerini ve şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydetti.



Sakarya Büyükşehir Belediyespor cephesi



Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak, maçın son bölümünde topun kıymetini bilerek kazandıklarını dile getirdi.



Güzel bir basketbol izlettirdiklerini belirten Ernak, "Bizim için çok önemli bir deplasman galibiyeti oldu. Genç oyunculardan oluşan takımımızın, 15-16 sayı geriye düştükten sonra galip gelecek hamleler yapabilmesi benim için çok sevindirici. Maçın başında rakibimizi yavaşlatmaya çalıştık ama top kayıpları buna izin vermedi. Maçın sonunda topun kıymetini daha iyi bildik." ifadelerini kullandı.



Oyunculardan Can Korkmaz ise zor bir deplasmandan çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.