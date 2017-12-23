Basketbolda Maçın Ardından

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 85-72 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Çok önemli bir maçta bu galibiyeti almamız bizi çok sevindirdi. Savunmadaki etkili oyunumuz ve saha içindeki enerjimiz, maçı ne kadar istediğimizi gösterdi." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise kadro darlığının getirdiği sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.



Gaziantep ekibini aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gaziantep Basketbol, son haftalarda enerjili ve disiplinli oynuyordu. İhtiyaçları olan bir galibiyet aldılar. Altı günde 3 maç yaptık. İki seyahatimiz oldu. Çok zorlu bir hafta yaşadık. Kadro darlığının getirdiği sıkıntı da var. Sakat oyuncularımız bulunuyor. Dramatik hatalar yaptık. Yumuşak savunma yaptık. 13 top kaybımız var. Bu zorlu süreci atlatacağız. Avrupa maçlarına ara verilecek. Bunu iyi değerlendireceğiz."