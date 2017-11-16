Basketbolda Maçın Ardından

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında sahasında Panathinaikos'a 82-81 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, maçın sonunu getiremediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Velimir Perasovic, "Panathinaikos maçı hak etti fakat biz kazanmış olsaydık, biz de hak etmiş olacaktık. Maça kötü başladık ama sonradan maçın kontrolünü elimize aldık. Maçın sonlarında iyi hücum edemedik. Rakibimiz üçlükler buldu. Son hücumu kötü değerlendirdik ve kaybettik." diye konuştu.



Panathinaikos cephesi



Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual ise galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.



Maçın son anlarında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Pascual, "Böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. İki iyi basketbol oynayan takımın maçıydı. Maçın son anlarında taktiksel değişiklikler yaptık ve kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.



Nick Calathes'in bu akşam 26 sayı attığını ve galibiyette önemli bir rol oynadığını belirten tecrübeli başantrenör, "Calathes, her zaman çok çalışan, koşan bir oyuncu. Bugün hem defansta hem de hücumda süper oynadı. Onun adına çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.