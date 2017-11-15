Basketbolda Maçın Ardından

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rus ekibi Enisey'i 97-81 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Burayı galibiyetle geçtiğimiz için mutluyum." dedi.



Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, karşılaşmaya kötü başladıklarını söyledi. Enisey karşısında 7-8 oyuncuyla oynadıklarını kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:



"Bunun bedellerini Türkiye liginde ödüyoruz. Bu maç bizim için bu gruptaki sıralamamızı ilgilendiren bir maçtı. Burayı galibiyetle geçtiğimiz için mutluyum. Ayrıca böyle bir şampiyonada sorumluluk almayan oyuncuların böyle bir performans göstermelerinden memnunum. Metin, Berk ve Egemen'in oyunlarını geliştirmeleri çok güzel, bu yüzden çok mutluyuz. Ama buna rağmen bütün sezon boyunca kadroya katılacak oyunculara ihtiyacımız var."



Trifunovic, dizindeki ağrı nedeniyle forma giyemeyen Dominic Waters'ın Yunanistan'daki doktoruna gözükeceğini ve takıma dönmesinin 10-15 günü bulabileceğini sözlerine ekledi.



Enisey Başantrenörü Oleg Okulov da iyi başladıkları müsabakanın ikinci periyodunda konsantrasyonlarını kaybettiklerini söyledi. İkinci periyottan itibaren Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğü ele geçirdiğini kaydeden Okulov, "Geriye düştükten sonra tekrar maça ortak olmak zordu. Üçüncü periyotta iyi oynamamıza rağmen yaptığımız top kayıplarıyla üstünlüğü ele geçiremedik." dedi.