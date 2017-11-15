Basketbolda Maçın Ardından

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Polonya ile oynadıkları maçta 23 top kaybı yaptıklarını ancak buna rağmen 73 sayı bulmayı başardıklarını söyledi.



Memnun, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya'yı 73-53 yenerek grupta 2'de 2 yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir takım oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.



Milli takımdan karşılaşmada daha iyi oyun beklediğini ancak bunu göremediğini belirten Memnun, "Daha iyi oynamalıydık. Çok sert oynadılar. 23 top kaybı yaptığımız maçta 73 sayı bulmak başarı. En iyi oyunumuz bu değil." diye konuştu.



Genç bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Memnun, "Bu takıma inanıyoruz. İlk defa büyük sorumluluk alarak oynuyorlar. Bütün büyük organizasyonlarda yer alacak ve başarılı olacak bir takım yaratmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Milli basketbolcu Ayşe Cora ise karşılamanın bekledikleri gibi zor geçtiğini ifade etti.



Rakibin kazanmak için geldiğini ancak kendilerinin mücadele ederek 2. periyottan sonra oyunu kontrol altına aldıklarına vurgu yapan Ayşe, "Sert başladılar, geri adım atmadık ve sertliğe karşılık verdik." diye konuştu.