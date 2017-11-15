Basketbolda Maçın Ardından

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında Fransa temsilcisi Levallois Metropolitans'ı 100-67 mağlup eden Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, gruptan en iyi şekilde çıkmak istediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, önemli bir maç oynadıklarını belirterek, "Gruptan çıkma maçı olduğunun farkındaydık. Pazar günü mükemmel bir galibiyet aldık ama rehavete kapılmadık. Bugün herkes süre aldı ve belli bir seviyenin üzerinde oynadı. Bu maçtan sonra önümüzdeki diğer karşılaşmaları da kazanarak gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Bu seviyede çok kolay oyunlar olmuyor. Biz bu oyunu kolaylaştıran taraftık. Öte yandan Avrupa'da mücadele eden bütün Türk takımlarının kazanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Levallois Metropolitans Başantrenörü Fred Fauthoux, Darüşşafaka'nın çok güçlü bir rakip olduğunu dile getirdi.



Fauthoux, Darüşşafaka'daki oyuncuların çok iyi olduğunu aktararak, "Darüşşafaka bizim için fazla güçlüydü. Bu mücadelede onlar gibi değiliz. Onlar kupayı almaya, biz ise gruptan çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.