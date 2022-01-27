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Basketbolda liglerin yayın hakları için teklif alma süreci başladı

AA, Ercan Çakar - Spor
Basketbolda liglerin yayın hakları için teklif alma süreci başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için düzenlenecek lig faaliyetlerinin yurt içi görsel işitsel hakları için teklif alma süreci başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için düzenlenecek lig faaliyetlerinin yurt içi görsel işitsel hakları için teklif alma süreci başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesiyle ilgilenen kuruluşlar, 1 Mart Salı günü saat 16.00'ya kadar federasyona müracaat edebilecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

basketbol, Türkiye, Salı, Mart, Spor, Haber

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