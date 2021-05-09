Basketbolda küme düşen takım belli oluyor
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Basketbolda küme düşen takım belli oluyor

Basketbolda küme düşen takım belli oluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'dan sonra 2020-2021 sezonunda küme düşecek ikinci takım yarın belli olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'dan sonra 2020-2021 sezonunda küme düşecek ikinci takım yarın belli olacak. Ege ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile Aliağa Petkimspor'dan biri lige mendil sallayacak. Ligde normal sezonun son haftasında yarın 29 maçta 9 galibiyeti bulunan Aliağa Petkimspor, İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne, 8 galibiyetle düşme hattındaki Fethiye Belediyespor ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak. İki karşılaşma da saat 17.00'de başlayacak.

Son 7 maçını kaybederek kendini ateşe atan Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni yenerse veya Fethiye mağlup olursa ligde kalacak. Fethiye'nin ise lige tutunması için kendisinin galip gelip ikili averajda üstün durumda olduğu Petkim'in yenilmesi gerekiyor. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e alınan iki takımdan biri yarın alacakları sonuçlara göre macerasını erken noktalayacak. Daha önce 24 Nisan'da oynanması gereken son hafta maçları koronavirüs vakaları nedeniyle önce 3 Mayıs'a, sonra 8 Mayıs'a, ardından ise 10 Mayıs'a ertelenmişti. Fethiye, bu periyotta 17 Nisan'dan bu yana, Petkim ise 21 Nisan'dan beri maç yapamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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