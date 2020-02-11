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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası maçları Adana'da oynanacak

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu, 3-7 Mart tarihlerinde Adana'da düzenlenecek.

11.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:50
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası maçları Adana'da oynanacak

Basketbolda Kadınlar organizasyonu, 3-7 Mart tarihlerinde 'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren ekiplerin katılacağı organizasyonun Adana'da yapılacağı belirtildi.

Kupaya Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol'un katılacağı aktarıldı.

Çeyrek final maçlarının 3 ve 4 Mart'ta, yarı finallerin 5 Mart'ta, finalin ise 6 Mart'ta Adana'da Atatürk Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:

Çeyrek finaller:

3 Mart Salı:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol

20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

4 Mart Çarşamba:

17.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor

20.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat

Yarı finaller:

5 Mart Perşembe:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol galibi/ Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi galibi

20.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor galibi/ OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat galibi

Kaynak: AA
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