Basketbolda günün maçları tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Basketbolda günün maçları tamamladı

25.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:56
Basketbolda günün maçları tamamladı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ise 6'ncı haftasında bugün toplam 4 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftası, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ise 6'ncı haftasında bugün toplam 4 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, evinde Aliağapetkimspor'u 93-70 ile geçerken, Galatasaray ise Gaziantep Basketbol'a evinde 86-90 mağlup oldu. Günün bir diğer maçında ise OGM Ormanspor, evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-66 mağlup etmeyi başardı. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise tek maç oynandı. Fenerbahçe Öznur Kablo, evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 91-69 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın son maçında yarın 20.00'de Beşiktaş ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Işın Karaca Caner Cindoruk
Spor Babel Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbolda günün maçları tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 19:56:47. #1.14#
title