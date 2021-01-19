Basketbolda Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Basketbolda Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari

19.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:04
Basketbolda Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, grubundaki son karşılaşmada Danimarka'nın Bakken Bears takımına 96-78 yenilmişti.

Sarı-kırmızılıların grubunda oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Dinamo Sassari 93-84 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Zeki Müren Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Hakan Arslan Emre Taşdemir Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbolda Galatasaray'ın konuğu Dinamo Sassari - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:04:35. #1.14#
title