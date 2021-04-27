Basketbolda FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası yarın çekilecek
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Basketbolda FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası yarın çekilecek

Basketbolda FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası kurası yarın çekilecek
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2021 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2021 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonun kura çekimi, TSİ 18.30'da başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalında canlı yayımlanacak.

2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final oynayan milli takım, bu turnuvadaki başarısından dolayı Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.

Kura çekimine katılacak takımlar şöyle:

Afrika: Mali, Senegal

Amerika: ABD, Kanada, Arjantin, Porto Riko

Asya/Okyanusya: Avustralya, Çin, Kore, Japonya

Avrupa: Türkiye, İspanya, Fransa, Litvanya, Sırbistan, Letonya (ev sahibi).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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