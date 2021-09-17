Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda müsabakalar yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenecek organizasyonda maçlar M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu ile Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Kupada, Akhisar Belediye Basketbol, Antalya Güneşi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Beysu Konyaspor Basket, Bornova Belediyespor, Budo Gemlik, Fethiye Belediyespor, Final Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Mamak Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Samsunspor, Sigortam.net ve TED Ankara Kolejliler takımları mücadele edecek.

TBF'nin YouTube sayfasından yayımlanacak Erkekler Federasyon Kupası'nda 18-19-20 Eylül'de grup maçları oynanacak. 22 Eylül Çarşamba günü çeyrek final, 23 Eylül Perşembe günü ise yarı final maçlarına sahne olacak organizasyonda final müsabakası 25 Eylül Cumartesi günü yapılacak.