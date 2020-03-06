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Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

06.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:06
Basketbolda Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuraları çekildi

Uluslararası Federasyonu (FIBA) tarafından 4-12 Temmuz'da 'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti.

Dünya Kupası'nda yer alan 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele edecek. Her takım, grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve elenme yaşanmadan 16 turuna ilerleyecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek. Eşleşmeden galip çıkan 8 takım, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu: Kanada, Avustralya, İtalya, Mısır

B Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Bulgaristan

C Grubu: Türkiye, Güney Kore, Arjantin, İspanya

D Grubu: Rusya, ABD, Mali, Japonya/Yeni Zelanda

Kaynak: AA

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