Basketbolda derbi maçın ardından

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 92-83 yenen Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir, geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayarak kazandıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde derbi maçı değerlendiren Kandemir, oyunun genelinde iyi olduklarını aktardı.

Ahmet Kandemir, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son iki maçımızdan mağlup ayrılmıştık. Genç takımların böyle dönemleri olur. Geçen hafta bireysel oynamıştık. Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde birtakım çalışmalar yaptık. Az süre alan oyuncuların bu mesajı iyi aldıklarını düşünüyorum. Oyunun genelinde çok iyiydik. Geriye düşmüş olsak da maçı bırakmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kokoskov: "Oyuncularım iyi çalışıyor"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov ise yoğun maç takviminin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan derbi karşılaşmasının ardından FBTV'ye konuşan Kokoskov, oyuncularının iyi çalıştığının altını çizdi.

Kokoskov, takvimin kendilerini etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben 20 yıllık bir NBA tecrübesi yaşadım ve maç sayısının çok yoğun olduğu o organizasyonda bile 8 günde 4 maç oynamadım. Elbette buna sığınmamalıyız. Beşiktaş genç bir takım ve iyi oynadılar. Dinlenmek için daha çok vakitleri vardı, bize göre daha diriydiler. Bu da onların enerjisinin bize kıyasla daha yüksek olmasını sağladı."

Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini anlatan Sırbistanlı başantrenör, "Biz takımımızı, kulübümüzü ve taraftarlarımızı çok önemsiyoruz. Bunun için de her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu takvimin etkilerinden dolayı bazı boş şutların, hatta turnike atışların kaçtığını gördük. Hala zamana ihtiyacımız olan noktalar var. Oyuncularım iyi çalışıyorlar. Şimdi dinlenmeli ve tedavi olması gereken oyuncularımızla ilgilenmeliyiz. Hemen ardından da daha çok çalışmalıyız. Sonrasında da THY Avrupa Ligi'nde ilk sırada olan CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacağız. Onlar çok iyi bir takım ve önümüzde önemli bir meydan okuma var." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan