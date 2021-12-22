Basketbolda başkent temsilcilerinin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselen başkent temsilcileri Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

Bu sezon Ankara'yı Avrupa kupalarında temsil eden Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan Nesibe Aydın, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti. Avrupa'da çıktığı 8 maçın 6'sını galip bitiren OGM Ormanspor'un rakibi ise İspanya'dan Valencia oldu.

Bu turda ilk maçlar 13 Ocak'ta rövanşlar ise 20 Ocak'ta oynanacak. OGM Ormanspor ilk maça sahasında, Nesibe Aydın ise deplasmanda çıkacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet