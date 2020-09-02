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Basketbolda Ankara Turnuvası başladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası, oynanan karşılaşmalarla başladı.

Basketbolda Ankara Turnuvası başladı
02.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:28

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yer aldığı Ankara Turnuvası, oynanan karşılaşmalarla başladı.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan turnuvanın ilk maçında OGM Ormanspor'la Gaziantep Basketbol karşılaştı. Gaziantep temsilcisi salondan 82-61 galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Türk Telekom, ligin yeni ekibi Petkimspor'u 68-66 yendi.

Turnuvada yarın Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, OGM Ormanspor-Petkimspor karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA

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