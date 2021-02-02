Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kurası çekildi
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Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kurası çekildi

02.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:53
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kurası çekildi

Basketbolda 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbolda 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kura sonucu eşleşmeler belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da düzenlenecek elemeleri geçmesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda İran, Fransa ve ABD ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda basketbol eşleşmeleri şu şekilde:

Erkekler

A Grubu: İran, Fransa, ABD, Kanada'daki elemelerden gelecek takım

B Grubu: Avustralya, Hırvatistan'daki elemelerden gelecek takım, Sırbistan'daki elemelerden gelecek takım, Nijerya

C Grubu: Arjantin, Japonya, İspanya, Litvanya'daki elemelerden gelecek takım

Kadınlar

A Grubu: Güney Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya

B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, ABD

C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika

Türkiye erkeklerde elemelere katılacak

Beş kıtayı temsil eden 8 takım, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda aldıkları sonuçlarla erkeklerde olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.

Buna göre, Afrika'dan Nijerya, Amerika'dan Arjantin ve ABD, Asya'dan İran ile Japonya (ev sahibi), Avrupa'dan Fransa ve İspanya, Okyanusya'dan ise Avustralya olimpiyatlara katılacak.

Erkeklerde Tokyo 2020'ye katılacak son dört takım, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'da (Belgrad) gerçekleştirilecek FIBA Olimpik Eleme Turnuvaları'nın ardından belli olacak.

Kanada'daki elemelerde yer alacak Türkiye, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la mücadele edecek. Milliler, grubu birinci veya ikinci sırada tamamladığı takdirde A Grubu'nun ilk ikisiyle çapraz eşleşecek. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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