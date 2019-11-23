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Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

23.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:12
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak

Basketbolda 2020 Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.

Milli takım, kura çekimine , Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Kura çekimi, 27 Kasım Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, , Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Kaynak: AA
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