Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın İstanbul kampı sürüyor

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 31 Ocak Pazar günü kampa giren Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı'nın çalışmaları sürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden kampın ilk iki gününde milli basketbolculara sakatlık ölçüm analiz ve performans testleri yapıldı.

Ay-yıldızlıların antrenör Çağrı Özbek yönetimindeki hazırlıkları, 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük