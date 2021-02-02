Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın İstanbul kampı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın İstanbul kampı sürüyor

02.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:54
Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın İstanbul kampı sürüyor

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 31 Ocak Pazar günü kampa giren Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı'nın çalışmaları sürüyor.

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 31 Ocak Pazar günü kampa giren Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı'nın çalışmaları sürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden kampın ilk iki gününde milli basketbolculara sakatlık ölçüm analiz ve performans testleri yapıldı.

Ay-yıldızlıların antrenör Çağrı Özbek yönetimindeki hazırlıkları, 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Mesut Özil Cenk Tosun İlhan Cavcav Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın İstanbul kampı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:56:49. #1.15#
title