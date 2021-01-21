Basketbolda 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İstanbul'da kampa girecek
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 31 Ocak Pazar günü Zeytinburnu'ndaki Hampton By Hilton Otel'de bir araya geleceği belirtildi.
Ay-yıldızlıların hazırlıklarını antrenör Çağrı Özbek yönetiminde 5 Şubat Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.
20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Sevgi Tonguç (Bellona Kayseri Basketbol), Nisa Yalçın, Mia Draşkiçeviç (Beşiktaş HDI Sigorta), Şuğranur Hatice Sönmez (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Burcu Büyükayan, Hatice Pelin Gülçelik, Işılay Eğin (BOTAŞ), Gülfer Tokatlı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol), Fatmanur Karakaş, Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), İrem Aleyna Akat (Emlak Konut), Banu Şimşek, Doğa Adıcan, Duygu Özen, İdil Saçalır (Fenerbahçe Öznur Kablo), Miray Balotu, Sude Yılmaz (Galatasaray), Saliha Mandıracı (Global Connect Travel Düzce)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan