Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek

AA, Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek

Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig müsabakalarını salonda izleyebilecek.

Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig müsabakalarını salonda izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda TBF Yönetim Kurulunun aldığı kararla 12 yaş ve altındaki çocuklar müsabakaları salonda takip edebilecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

basketbol, Türkiye, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title