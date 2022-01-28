Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek

Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig müsabakalarını salonda izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda TBF Yönetim Kurulunun aldığı kararla 12 yaş ve altındaki çocuklar müsabakaları salonda takip edebilecek.