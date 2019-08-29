Basketbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı için zirve tırmanışı yaptı

29.08.2019 11:48

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, antrenör ve sporcuları 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ali Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.



Saat 09.15'te Ali Dağı eteklerinden başlayan tırmanış sonu zirveye ulaşan ekip zirvede günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, tırmanış sonrası yaptığı değerlendirmede "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana Milletimiz ve Şanlı tarihimiz için önemli olan günlerde hiç aksatmadan gerçekleştirdiğimiz tırmanışlarımızın bir yenisini de bugün gerçekleştirdik. 97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesi duygularıyla, Anadolu'yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Katılım sağlayan tüm antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün başladığımız etkinliklerimiz yarın düzenleyeceğimiz 30 Ağustos Zafer Kupası Dostluk Maçı ile devam edecek.. Avanos'tan gelen sporcularımızı sahamızda misafir edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA